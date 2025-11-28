Statistiche Lazio, allarme gol in trasferta per i biancocelesti: mai così tanti! Numeri da incubo che rimandano alla Serie B. L’analisi

Statistiche Lazio, allarme per i biancocelesti. La squadra di Sarri fatica lontano da Roma: Dia non basta, il problema è collettivo

La Lazio sta attraversando una fase estremamente delicata sul piano offensivo. L’assenza prolungata di Taty Castellanos, fermato da un infortunio al retto femorale, ha lasciato sulle spalle di Boulaye Dia tutto il peso dell’attacco biancoceleste. Ma i gol continuano a mancare, e il problema è diventato strutturale.

La crisi non riguarda soltanto il reparto avanzato, ma l’intera squadra. In particolare, è lontano dall’Olimpico che la Lazio mostra le maggiori difficoltà. I biancocelesti hanno realizzato una sola rete nelle ultime sei trasferte di campionato, un dato allarmante che racconta meglio di ogni analisi la fatica della squadra di Maurizio Sarri nel trovare continuità offensiva quando gioca fuori casa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, numeri così negativi non si vedevano dal 1984, anno nero nella storia del club. In quella stagione, con Juan Carlos Lorenzo in panchina, la Lazio chiuse con un attacco sterile e retrocesse in Serie B. Un paragone pesante, che fotografa però la gravità del momento attuale.

La produzione offensiva è crollata: poche occasioni, poca incisività e un’incapacità preoccupante di rendersi pericolosi nei momenti chiave delle partite. Dia, chiamato a sostituire Castellanos, non è riuscito a incidere: zero gol nelle ultime otto apparizioni. Ma limitare il problema al solo centravanti sarebbe riduttivo. Manca il supporto delle mezzali, le ali non segnano e la squadra fa fatica a portare molti uomini in area.

Sarri aspetta segnali, anche perché il calendario non concede pause. E in attesa del rientro al 100% di Castellanos, la Lazio dovrà invertire la rotta lontano da casa per non compromettere definitivamente una stagione già complicata.