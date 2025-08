Stadio Olimpico, cambia la gestione della viabilità per le partite di Lazio e Roma. Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove regole

“Scatta la ‘buffer zone’ intorno all’Olimpico”. Con questo titolo, Il Corriere della Sera annuncia il nuovo piano per la sicurezza e la viabilità definito dalla Questura di Roma per la zona del Foro Italico in vista della prossima stagione. Un modello organizzativo studiato per gestire al meglio i grandi eventi sportivi, dalle partite casalinghe di Lazio e Roma fino agli incontri del Sei Nazioni di rugby e alla finale di Coppa Italia.

Scatta la “buffer zone”: come funzioneranno le chiusure al traffico

La novità più importante del nuovo piano è l’introduzione delle cosiddette “chiusure a vista”. Si tratta della possibilità per le forze dell’ordine di attivare in tempo reale, in caso di emergenza o necessità, dei blocchi alla circolazione per creare una “buffer zone”, un’area di sicurezza sterile intorno allo stadio. Questa misura potrà interessare numerose strade chiave attorno al Foro Italico, come Ponte Duca D’Aosta, Viale della Macchia della Farnesina e diverse vie limitrofe all’impianto, per garantire una gestione più efficace dei flussi di persone.

Parcheggi e viabilità: le aree per i tifosi e l’invito ai mezzi pubblici

Nonostante le nuove misure, l’invito principale della Questura ai tifosi resta quello di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici per raggiungere lo stadio. Per chi dovesse comunque arrivare con mezzi privati, in particolare per le tifoserie ospiti, è stato confermato un piano parcheggi dedicato. Le principali aree di sosta individuate sono quelle di Piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Per gli eventi di particolare rilevanza o a maggior rischio, sarà attivata anche l’opzione del parcheggio a Tor di Quinto.

Divieti di sosta: la mappa delle strade interessate

Il nuovo modello di sicurezza prevede anche una vasta rete di divieti di sosta, attivi per l’intera giornata in cui si svolge l’evento. Questa misura è stata studiata per evitare intralci alle operazioni di sicurezza e garantire vie di fuga libere. L’area interessata dai divieti sarà molto ampia e includerà strade nevralgiche come i lungotevere Cadorna, Della Vittoria e Maresciallo Diaz, Viale dei Gladiatori, Piazzale della Farnesina e decine di altre vie nell’area del Foro Italico.