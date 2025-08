Stadio Flaminio: la Lazio e il Campidoglio ancora in fase di stallo

Stadio Flaminio, tra la Lazio e il Campidoglio c’è ancora una fase di stallo per decidere il futuro dell’impianto

A più di un anno dal primo incontro tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la situazione relativa allo Stadio Flaminio è ancora in fase di stallo. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante il club biancoceleste avesse mostrato un forte interesse per l’impianto e avesse presentato un progetto preliminare a dicembre, non è ancora arrivata un’istanza formale da parte della società.

La mancanza di un progetto ufficiale è dovuta alla volontà di Lotito di completare un giro di ricognizione approfondito. L’obiettivo è evitare intoppi e rallentamenti una volta avviata la Conferenza dei Servizi. Il Campidoglio, dal canto suo, ha già mosso dei passi. L’assessore Alessandro Onorato ha rivelato che l’amministrazione ha recentemente chiesto alla Lazio un’integrazione di documenti per ottenere chiarimenti su alcuni aspetti cruciali del progetto. In particolare, si attendono risposte relative allo sviluppo dei parcheggi e all’impatto ambientale dell’opera.

Se Lotito dovesse procedere in tempi brevi, la Conferenza dei Servizi potrebbe partire già tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Questo sarebbe un passo decisivo, in quanto tutte le istituzioni coinvolte sarebbero chiamate a esprimere un parere sul progetto, dando il via alla fase più concreta e formale del processo. La speranza è che la Lazio, dopo un anno di preparazione, riesca a formalizzare al più presto il suo interesse, superando questa fase di attesa e dando finalmente un futuro a un impianto storico come il Flaminio.