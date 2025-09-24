Stadio Flaminio, Lotito sicuro di sé: «Vedrete se non lo farò…». La promessa del presidente biancoceleste sul nuovo impianto

Non solo le emergenze del presente. Sul tavolo del presidente Claudio Lotito c’è un dossier che vale il futuro a lungo termine della Lazio: il sogno dello Stadio Flaminio. Mentre la squadra affronta una crisi di risultati e infortuni, il patron biancoceleste continua a lavorare senza sosta, lontano dai riflettori, per trasformare in realtà il progetto di dare una nuova casa al club.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa prosegue con passi concreti. Nei giorni scorsi, Lotito avrebbe avuto un incontro riservato in Campidoglio per accelerare l’iter. La questione ora è una corsa contro il tempo: i documenti del progetto devono essere finalizzati e consegnati al più presto per poter finalmente dare il via alla Conferenza dei Servizi, il tavolo istituzionale che riunisce tutti gli enti coinvolti e che rappresenta il passaggio burocratico più delicato e importante. Un passo cruciale, che si scontra con le ben note difficoltà legate ai vincoli architettonici e all’importante investimento economico richiesto.

Il presidente è consapevole della complessità dell’operazione, ma non arretra di un millimetro. A chi dubita della fattibilità del progetto, continua a rispondere con un misto di determinazione e pragmatismo, un mantra che ripete da tempo.«Vedrete se non farò lo stadio, ma non ho la bacchetta magica. Ci vuole tempo».

Questo virgolettato, riportato dal quotidiano romano, racchiude l’essenza del suo impegno. Lotito chiede pazienza, ma allo stesso tempo rinnova la sua promessa al popolo laziale. Il percorso è lungo e pieno di ostacoli, ma il lavoro per dotare la Lazio di uno stadio di proprietà prosegue. L’incontro in Campidoglio è l’ultimo segnale di una volontà ferrea di arrivare fino in fondo.