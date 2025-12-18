Squalifica Basic, la mossa della Lazio: il club ha deciso di presentare ricorso nella speranza di ridurre lo stop. Quando potrebbe rientrare il centrocampista

Squalifica Basic, la Lazio punta a ridurre lo stop e far rientrare il centrocampista per la trasferta di Udine. Un compito non semplice

La squalifica di Basic complica ulteriormente una situazione già delicata in casa Lazio, alle prese con una vera e propria emergenza di uomini. Tra infortuni, squalifiche e giocatori partiti per la Coppa d’Africa, il centrocampo biancoceleste è ridotto ai minimi termini, creando non poche preoccupazioni in vista dei prossimi impegni di campionato.

La squalifica di Basic è arrivata dopo il referto dell’arbitro Marchetti, che ha portato il Giudice Sportivo a infliggere al centrocampista croato due giornate di stop e una multa da 10 mila euro. Una decisione pesante, motivata da una presunta “condotta gravemente antisportiva”, segnalata dal quarto uomo durante la gara. Secondo quanto emerso, l’episodio sarebbe stato osservato con una visuale parzialmente coperta da Toma, dettaglio che la Lazio intende utilizzare come elemento centrale per provare a ridiscutere la sanzione.

Proprio su questo punto il club biancoceleste ha deciso di muoversi immediatamente. Come riportato da Il Messaggero, la società ha già inviato tramite PEC la comunicazione ufficiale con cui annuncia l’intenzione di presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. L’obiettivo è ottenere almeno una riduzione della squalifica, anche se all’interno dell’ambiente si è consapevoli che le possibilità di successo non sono elevate. Oltre alla questione della visuale del quarto uomo, la Lazio farà leva anche su alcuni precedenti simili, nella speranza di ammorbidire la decisione del Giudice Sportivo.

La squalifica di Basic pesa in modo particolare perché priva l’allenatore di un’alternativa importante in un momento di forte emergenza. Avere il centrocampista a disposizione per la trasferta del 27 dicembre a Udine sarebbe stato fondamentale, soprattutto considerando la situazione disciplinare di Matteo Guendouzi. Il francese è infatti diffidato e rischia a sua volta la squalifica in caso di cartellino giallo nella prossima gara, che sarà diretta dall’arbitro Pairetto. Un’eventualità che potrebbe lasciare la Lazio con pochissime opzioni in mezzo al campo.

Al di là del ricorso, l’emergenza è già totale in vista del match di dopodomani pomeriggio. L’allenatore dovrà fare i conti con una rosa ridotta, adattando uomini e soluzioni tattiche per far fronte alle assenze. In questo contesto, la squalifica di Basic rappresenta l’ennesimo ostacolo in un periodo complicato, che mette alla prova la profondità della rosa e la capacità della squadra di reagire alle difficoltà.

La Lazio attende ora l’esito del ricorso, sperando in uno spiraglio positivo. Nel frattempo, però, sarà necessario stringere i denti e affrontare l’emergenza con le risorse disponibili, cercando di limitare i danni in una fase cruciale della stagione.