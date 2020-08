Sportitalia, Pedullà: «Lotito scatenato, 3 colpi in arrivo»

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha ricapitolato la situazione in entrata della Lazio, che sembra scatenata.

Alfredo Pedullà h voluto fare il punto sul mercato della Lazio ai microfoni di Sportitalia.

Claudio Lotito è letteralmente scatenato e sta preparando tre grandi regali di mercato a mister Simone Inzaghi, i capitolini sono vicini a chiudere per David Silva, fantasista spagnolo di 34 anni svincolato dal Manchester City, non devo direi io che parliamo di un acquisto eccezionale considerando il valore del calciatore. Non finisce qui, per la fascia sinistra l’arrivo di Fares dalla Spal sembra una pura formalità, vinta la concorrenza di Fiorentina e Torino, il calciatore è stato espressamente richiesto dal mister. Poi dal Real Madrid dovrebbe atterrare anche Borja Mayoral, calciatore molto giovane, ma con grandissima qualità. Un acquisto molto importante per la Lazio.