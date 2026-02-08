Spalletti nel post partita: «Gila fa un gesto imprudente, ma l’arbitro lo può interpretare come vuole»

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato nel post partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, hanno parlato nel post partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

ERRORE CHE PORTA AL GOL – «Probabilmente è colpa delle richieste che gli si fanno. Gli ho sempre chiesto che qualsiasi palla recuperata va giocata e non va buttata via. Dobbiamo riuscire ad uscire anche sotto pressione. Poi naturalmente dobbiamo riuscire ad anticipare quelle che sono le situazioni di pericolo, bisognerebbe riuscire a vedere due cose insieme e invece noi ne vediamo una sola e la paghiamo a caro prezzo. Però Locatelli è uno di quelli che sta rendendo meglio, sono cose che nel calcio succedono»

POSSIBILE RIGORE – «Quello lì è una cosa che il direttore di gara può andare ad interpretare come vuole. Il difensore commette un gesto imprudente e lì qualsiasi cosa colpisce può essere interpretata, ma io non sono qui a dire se è rigore o no, mi interessa relativamente. Sono episodi che capitano. È un gesto imprudente ma allargherei il discorso: ormai si va tutti a protestare su quelle che sono le regole. Ma c’è sempre l’interpretazione, c’è sempre da dover valutare quella che è la situazione. Non è che tutti i falli di mano sono rigori e tutti gli step on foot sono rigori. Va fatta una riforma che metta a posto anche gli arbitri, sono troppo importanti. Tutti debbono essere professionisti. Perché poi si va a parlare sempre di questo. L’altra domenica ce l’ha dato Abisso dopo un minuto e mezzo, ma la regola dice che se la prendi di mano è rigore. Di tutto lo stadio non se n’è accorto nessuno, Palladino si è girato e ha chiesto chi avesse fatto rigore. È una regola troppo rigida che non va bene. Non possono essere tutti rigori, bisogna sempre decidere. Ma se si va così quello di stasera è rigore tutta la vita. La cosa che non va bene è che l’unico che non è professionista è l’arbitro. Alla base c’è questa cosa qui che crea uno squilibrio»

