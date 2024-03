Spalletti sulla tournèe della nazionale: «Così è facile fare analisi». Le parole dell’allenatore al termine del match contro l’Ecuador

Intervenuto ai microfoni di RaiSport al termine del match contro l’Ecuador, Luciano Spalletti ha parlato della tournèe negli Stati Uniti della nazionale italiana. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Siamo stati più sporchi nel secondo tempo, ma si sono viste buone cose. Siamo sempre stati squadra, che è la cosa fondamentale, anche quando gli abbiamo concesso qualcosa in più. In tutte le interpretazioni, sempre. Nel primo tempo abbiamo avuto di più la palla e siamo stati più alti con il baricentro, poteva segnare anche un altro gol. Poi abbiamo subito qualche tiro in porta. Il bilancio è comunque positivo, abbiamo avuto a che fare con un gruppo di ragazzi serissimi. Organizzazione della federazione perfetta, con eventi e spostamenti. Noi abbiamo fatto due buone partite e tante conoscenze: tournée corretta e ottima. Quando si parla di presunzione dei calciatori, bisogna ricordarsi che ci sono anche gli altri in campo che sono bravi. Nessuno è superiore più a nessuno nel calcio. Ci sono delle cose da aggiustare, ma da partite di questo genere si fanno facilmente delle analisi.»