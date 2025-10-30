Spalletti Juventus, l’ex Lazio nello staff del tecnico toscano: chi è e il ruolo che avrà con la squadra bianconera

Spalletti Juventus: Giovanni Martusciello nello staff del nuovo tecnico bianconero. Per l’ex Lazio si tratta di un ritorno a Torino.

La rivoluzione in casa Juventus prosegue e riguarda non solo la panchina, ma anche lo staff tecnico. Con l’imminente arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, confermato dalla società nelle prossime ore, si delineano già i primi dettagli sull’organico che affiancherà il tecnico toscano nella sua nuova avventura bianconera.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i nomi confermati figura Giovanni Martusciello, allenatore esperto e già noto agli appassionati di Serie A per i suoi trascorsi come vice di Maurizio Sarri alla Lazio. Martusciello, che in passato ha avuto anche un’esperienza ad interim in Serie A come tecnico del Frosinone nella sfida contro la Lazio, entrerà ufficialmente nello staff di Spalletti, portando con sé competenza tattica e conoscenza del campionato italiano.

Il ruolo di Martusciello nello staff di Spalletti Juventus

Il ruolo di Martusciello nello staff di Spalletti sarà centrale, soprattutto nella fase di transizione della squadra. La sua esperienza come vice allenatore di Sarri è stata preziosa per la gestione di squadre di alto livello, e la conoscenza approfondita dei metodi di lavoro in Serie A lo rende un rinforzo strategico per il tecnico toscano. L’obiettivo è creare una sinergia perfetta tra la guida tecnica e lo staff, in modo da garantire continuità e un rapido inserimento del progetto tattico.

Spalletti, infatti, punta a implementare il suo gioco caratterizzato da solidità difensiva, gestione equilibrata del centrocampo e organizzazione offensiva fluida. La presenza di Martusciello nello staff aiuterà i giocatori bianconeri a comprendere al meglio i concetti del nuovo tecnico, riducendo i tempi di adattamento e favorendo una transizione rapida rispetto al precedente ciclo guidato da Tudor.

