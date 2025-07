«Lazio squadra ostica. Quel giocatore è un grande esempio». Sentite cosa ha detto questo avversario - Lazio News 24

Avellino, Sounas carico per la sfida: «Contro la Lazio un onore, Pedro un esempio». Le dichiarazioni

Cresce l’attesa per l’amichevole estiva tra Avellino e Lazio, una sfida che rappresenta molto più di un semplice test per i biancoverdi. Il centrocampista dell’Avellino, Dimitri Sounas, ha parlato con entusiasmo della gara in programma, sottolineando l’importanza dell’occasione e spendendo parole di grande stima nei confronti della squadra capitolina e in particolare di Pedro.

«Affrontare la Lazio – ha detto Sounas – è motivo di orgoglio per tutta la squadra. Abbiamo fatto sognare un’intera città e un popolo intero, e questa sarà un’altra bellissima opportunità per regalare una serata speciale ai tifosi». Il centrocampista greco non nasconde l’emozione di poter sfidare una delle realtà più consolidate del panorama calcistico italiano: «Cimentarsi contro una top squadra come la Lazio è un onore. È il tipo di partita che tutti vorrebbero giocare, e che ti dà stimoli enormi».

Tra i motivi di attesa per Sounas, spicca anche la possibilità di incrociare sul campo un campione del calibro di Pedro. L’attaccante spagnolo, ormai un veterano della Lazio, rappresenta per lui molto più di un semplice avversario: «Pedro è un esempio per tutti. È un punto di riferimento non solo per i giovani, ma anche per chi, come me, gioca da anni e continua a imparare dai grandi. Non vedo l’ora di incontrarlo».

La sfida tra Lazio e Avellino, oltre a essere un momento importante di preparazione per entrambe le squadre, ha anche un forte valore simbolico per i tifosi irpini, che potranno vedere la loro squadra confrontarsi con una realtà della Serie A. Per la Lazio, invece, sarà un altro banco di prova utile per mettere minuti nelle gambe e testare soluzioni tattiche in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Nel clima di entusiasmo che precede la gara, le parole di Sounas testimoniano quanto l’evento venga vissuto con partecipazione e rispetto. Per l’Avellino è l’occasione di misurarsi con una squadra dal blasone nazionale e internazionale; per la Lazio, un’occasione per rafforzare lo spirito di gruppo e concedere ai propri campioni, come Pedro, di trasmettere esperienza e carisma anche fuori dai palcoscenici più noti.