Siviglia: «Non bisogna perdere energie dietro stupide polemiche. Capisco la stanchezza, ma...»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che sarà il big match dell’Olimpico contro la Juve

Sebastiano Siviglia ha analizzato quella che sarà la sfida tra Lazio e Juve ai microfoni di Radio Laziale.

SUL MOMENTO – «Capisco che ci sia stanchezza e tante altre motivazioni, ma di base c’è che il quarto posto metterebbe una medaglia a questa squadra e che fino a mesi fa era vista come la squadra con una marcia in più rispetto agli altri. Non bisogna perdere energie dietro polemiche stupide. Quello di sabato sarà un crocevia, chi vince vede il traguardo più vicino. La partita andrà caricata nel modo giusto, sono le classiche situazioni dove si ripiana qualsiasi cosa. Ora bisogna avere in testa solo la Juve, non le partite dopo».