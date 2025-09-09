Simic-Lazio, contatti abbastanza avanzati per portare il difensore alla corte biancoceleste - Lazio News 24

Simic-Lazio: contatti riavviati, il giovane difensore torna nel mirino per gennaio

La Lazio comincia a pianificare le mosse per la sessione invernale di calciomercato e uno dei primi nomi tornati con forza sul tavolo della dirigenza è quello di Jan-Carlo Simic. Il centrale difensivo classe 2005, attualmente in forza all’Anderlecht, è il profilo che più stuzzica la fantasia della società biancoceleste in vista di gennaio.

Il dossier Simic-Lazio non è nuovo: il club capitolino segue il giovane difensore da diversi mesi, e avrebbe recentemente riattivato i contatti per cercare di anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione già nel mercato di gennaio. Simic è un talento tedesco con passaporto serbo, già noto agli osservatori italiani per aver militato nelle giovanili del Milan, dove ha lasciato un’ottima impressione prima del trasferimento in Belgio.

Il giocatore è considerato uno dei principali obiettivi della Lazio per la finestra invernale, in un’ottica di mercato di costruzione più che di semplice riparazione. L’intenzione della dirigenza è quella di investire su giovani profili che possano crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico, mantenendo però un occhio attento al bilancio.

L’Anderlecht, per ora, valuta Simic 12 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva a Formello, dove si starebbe preparando una prima offerta più vicina agli 8 milioni. Da tenere presente che il 20% sulla futura rivendita del giocatore spetterebbe comunque al Milan, dettaglio che rende l’operazione economicamente più delicata.

Il reparto difensivo della Lazio ha bisogno di forze fresche, soprattutto in prospettiva, e il profilo di Simic risponde perfettamente alle esigenze di un club che vuole coniugare competitività e sostenibilità. La strategia di Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani sembra orientata verso investimenti mirati su giovani di prospettiva internazionale, e il nome di Simic si inserisce perfettamente in questa logica.

Il dialogo tra le parti è aperto, e il tema Simic-Lazio è destinato a diventare centrale nelle prossime settimane. Con il mercato di gennaio alle porte, la società biancoceleste vuole farsi trovare pronta per cogliere le occasioni giuste. Il difensore dell’Anderlecht potrebbe essere la prima mossa concreta verso la Lazio del futuro.