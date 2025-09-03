Serie A Women’s Cup: la Lazio parte forte e punta la Juventus, dove seguire il match in tv. Le ultimissime e i dettagli

La Lazio Femminile ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando una vittoria importante all’esordio nella Serie A Women’s Cup. Le biancocelesti hanno superato il Napoli con un convincente 2-0, guadagnando i primi tre punti nella fase a gironi della competizione.

Protagoniste del match sono state Ewa Karczewska, attaccante polacca classe 1997 arrivata in estate dal Paris FC, e Noemi Visentin, esterna offensiva italiana nota per la sua velocità e capacità di saltare l’avversario. Le due giocatrici hanno firmato le reti decisive, regalando alla squadra di mister Massimiliano Catini — tecnico romano alla guida della Lazio dal 2021 — un debutto da incorniciare.

Prossimo ostacolo: la Juventus

L’attenzione ora si sposta sulla seconda giornata, che vedrà la Lazio affrontare la Juventus Women, una delle formazioni più titolate del calcio femminile italiano. La sfida è in programma domenica 7 settembre alle ore 15 allo stadio “Alessandro La Marmora – Pozzo” di Biella.

Si tratta di un test di alto livello per le capitoline, che cercheranno di confermare quanto di buono mostrato contro il Napoli. La Juventus, guidata da Canzi, allenatore australiano con esperienza, rappresenta un avversario di grande caratura e metterà alla prova la solidità difensiva e la capacità offensiva della Lazio.

Dove vedere la partita in diretta

Il match sarà trasmesso in diretta live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il servizio è disponibile su App Store, Google Play, Smart TV e sul sito vivoazzurrotv.it, dove è sufficiente registrarsi gratuitamente per accedere ai contenuti.

Obiettivo: continuità e crescita

Per la Lazio, la Serie A Women’s Cup rappresenta non solo un’opportunità di conquistare un trofeo, ma anche un banco di prova per misurare la propria crescita in vista della stagione di campionato. La vittoria all’esordio ha dato fiducia all’ambiente, ma la sfida contro la Juventus sarà un passaggio cruciale per capire le reali ambizioni della squadra.

Con Karczewska e Visentin in grande forma e un gruppo motivato, le biancocelesti puntano a confermarsi protagoniste anche contro una delle big del calcio femminile italiano.