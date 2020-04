Serie A: priorità terminare la stagione ma se ci sarà lo stop la decisione spetta alla UEFA

Serie A, se il campionato dovesse subire lo stop definitivo la palla passerà alla Uefa che deciderà la classifica per le Coppe

Il futuro del calcio europeo è ancora in bilico. Da una parte la Uefa ha invitato tutte le leghe a portare a termine la stagione, dall’altra il via libera passerà dai vari Governi nazionali. Per questo motivo si studiano quindi alcune soluzioni per far si che comunque la prossima stagione possa iniziare in maniera corretta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport le soluzioni sul tavolo sono tre: finire i campionati giocando tutte le gare, portare a termine la stagione con mini tornei che comprendono play-off e spareggi. Se invece lo stop sarà definitivo sarà la UEFA a dare alle singole leghe le direttive per la classifica finale valida per le Coppe.