Serie A, l’Udinese affonda l’Atalanta: come cambia la classifica per la Lazio

Serie A, la prima sfida di questo sabato ha visto la vittoria dell’Udinese sul campo dell’Atalanta. Ecco come cambia la classifica per i biancocelesti

La Lazio osserva con attenzione le altre squadre in attesa di scendere in campo nella giornata di lunedì contro il Cagliari. E la vittoria dell’Udinese contro l’Atalanta potrebbe rappresentare un segnale parzialmente positivo per i biancocelesti.

La sfida delle 15 è stata decisa da un gol di Zaniolo sul finire del primo tempo. 1-0 che consente ai bianconeri di salire a quota 15 e staccare in classifica proprio la Lazio anche se i biancocelesti hanno una partita in meno.

Ed una eventuale vittoria contro il Cagliari consentirebbe alla Lazio di salire a quota 15 in classifica e superare l’Atalanta.

