Serie A, Tardelli: «Annulliamo il campionato»

L’ex campione del Mondo si è espresso sulla possibile proseguo della Serie A: Tardelli è per la sospensione del campionato

La Lega sta ancora cercando di capire come muoversi per far sì che la Serie A possa riprendere nei prossimi mesi.

Nelle ultime ore si è anche pensato di annullare il torneo. Marco Tardelli sposa questa opzione e lo ha spiegato oggi ai microfoni di TMW Radio: «Credo che i giocatori si ridurranno gli ingaggi, lo hanno fatto anche in altri momenti. Però vengono interpellati poco. Non lo sono stati durante la prima fase del Coronavirus, quando si decideva se giocare a porte aperte o meno. Probabilmente dovevano far sentire la loro voce. Sarà una cosa da affrontare quella degli ingaggi, non solo in Italia ma in Europa. Ritengo che il campo deve dare i titoli. Non si può fare nulla. Si annulla il campionato e si pensa al prossimo. È vero, è un peccato, ma se continuerà così, penso si debba annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle Coppe. Qualcuno ci perderà, ma non si può fare altrimenti».