Serie A, ecco le soluzioni se non si dovesse riprendere il campionato

Serie A, si fa sempre più probabile uno stop definitivo del calcio: queste le due ipotesi di classifica in caso non si dovesse riprendere

Quale sarà il futuro di questa stagione lo sapremo presto. La Lazio si è sempre schierata in prima linea per la ripresa del campionato ma c’è una grande possibilità che non si torni in campo in questa stagione che ci si riveda direttamente a settembre. Sono al vaglio infatti le soluzioni di classifica nel caso in cui non si dovesse appunto ripartire.

Come riporta La Gazzetta dello Sport le ipotesi sono due e nessuna prevede l’assegnazione dello scudetto: la prima prevede un congelamento della classifica, con la prossima Serie A a 22 squadre; la seconda invece (sempre con una classifica congelata) contemplerebbe due retrocessioni in Serie B e due promozioni in Serie A.