Serie A, ecco la griglia di Pistocchi: «Napoli da scudetto. Inter, l’incognita è Chivu. E sulla Lazio…». Ecco l’analisi del giornalista

Un’analisi lucida, a tratti spietata, che disegna una mappa chiara e controcorrente della Serie A che sta per iniziare. Il giornalista Maurizio Pistocchi, ha pubblicato la sua personale “griglia” per la stagione 2025-26, un’analisi che va oltre i semplici pronostici per sviscerare i punti di forza e le debolezze delle big del nostro campionato. Dalla consacrazione del Napoli di Conte all’incognita Chivu per l’Inter, passando per i dubbi sul Milan di Allegri e le ambizioni della Juventus, emerge il ritratto di un torneo che si preannuncia equilibrato e ricco di sorprese.