Serie A, ennesima rivoluzione in arrivo? Sentite cosa ha appena detto Simonelli sul futuro del campionato - Lazio News 24

Serie A e Nazionale: Simonelli apre al dialogo per facilitare lo stage pre-playoff

Il tema della collaborazione tra club e Federazione torna centrale nel dibattito calcistico italiano, soprattutto in vista dei playoff che decideranno il futuro dell’Italia ai Mondiali del 2026. Durante lo Sport Industry Talk, il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, ha affrontato il nodo dello stage richiesto dalla FIGC per preparare la Nazionale al delicato appuntamento di marzo.

Simonelli ha messo subito in chiaro quanto la qualificazione mondiale rappresenti un obiettivo condiviso dall’intero sistema calcio. «La Serie A cercherà di fare il possibile per essere vicina alla FIGC e alla Nazionale» ha dichiarato, sottolineando come il successo della selezione azzurra sia percepito come un motivo di orgoglio per tutti i club del massimo campionato. Il presidente ha ricordato inoltre che il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, ha già avanzato la richiesta di organizzare uno stage preparatorio e che le società di Serie A avrebbero accolto positivamente questa possibilità.

Le complicazioni legate al calendario della Serie A

Nonostante l’apertura, Simonelli ha evidenziato l’esistenza di alcune difficoltà legate alla gestione del calendario della Serie A. Le date precedenti ai playoff, infatti, sono coperte da vincoli contrattuali già firmati con i broadcaster che detengono i diritti televisivi del campionato e della Coppa Italia. Per questo motivo, non tutto dipenderà dalla semplice volontà della Lega, ma anche dall’obbligo di rispettare accordi commerciali già stabiliti.

«Possiamo lavorare sugli orari delle partite per rendere disponibili i calciatori nel modo più rapido possibile» ha spiegato Simonelli. Tuttavia, ha ricordato che alcune situazioni potrebbero complicare l’organizzazione. L’esempio più evidente riguarda la Fiorentina: qualora dovesse proseguire il proprio cammino in Conference League, sarebbe costretta a disputare la gara europea al giovedì, rendendo complesso anticipare la partita di Serie A al sabato.

Serie A e FIGC verso un obiettivo comune

Nonostante i limiti e le difficoltà legate ai vari incastri del calendario, Simonelli ha voluto ribadire con forza la volontà collaborativa della Lega: «La disponibilità c’è al 100%». La Serie A, dunque, si mostra compatta e pronta a sostenere la Nazionale in un momento decisivo, consapevole dell’importanza di riportare l’Italia ai Mondiali dopo l’assenza nelle ultime due edizioni.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire nei dettagli tempi, modalità e soluzioni organizzative, ma il messaggio è chiaro: la Serie A è pronta a fare la sua parte per aiutare il ct e permettere agli azzurri di prepararsi nel miglior modo possibile a un appuntamento che riguarda l’intero movimento calcistico nazionale.

