Serie A 2026/2027 Lazio, nel consiglio della Lega Calcio annunciate le date del calendario della prossima stagione! Si parte il 23 agosto

Curva Nord tifosi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio Serie A 2026/2027, nel consiglio della Lega Calcio annunciate le date del calendario della prossima stagione!

Durante il consiglio di oggi della Lega Calcio Serie A, sono state prese due importanti decisioni riguardanti la prossima stagione calcistica. Il campionato di Serie A 2026/2027 inizierà ufficialmente il 23 agosto 2026, seguendo lo schema consolidato degli ultimi anni. La prima giornata di campionato sarà giocata di domenica, come tradizione, con i relativi anticipi e posticipi che arricchiranno l’avvio della stagione. La Serie A terminerà come sempre a fine maggio, con l’ultimo turno fissato per il 30 maggio 2027.

Queste date stabiliscono un quadro chiaro delle tempistiche per la stagione 2026/2027, consentendo ai club di organizzarsi per la preparazione pre-campionato e le eventuali competizioni internazionali a cui parteciperanno.

Inoltre, sempre nel corso del consiglio, è stata annunciata la sede e le date della Supercoppa Italiana 2025/2026, che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita. Le squadre che parteciperanno saranno le vincitrici della Serie A e della Coppa Italia della stagione in corso: Napoli e Bologna, insieme alle due vice-campioni Milan e Inter. Un evento che promette di richiamare l’attenzione internazionale, confermando la crescita della Supercoppa come uno degli appuntamenti calcistici di inizio stagione.

