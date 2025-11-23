Serie A femminile: oggi Lazio Women Inter! Le biancocelesti in campo per dimenticare il ripartire. L’analisi di Rita Guarino doppia ex della sfida

Serie A femminile: oggi Lazio Women Inter! Sfida ad alta intensità al Fersini: Martin carica la squadra, Guarino analizza i punti chiave del match

La Lazio Women prova a rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta nel derby e lo farà oggi al Fersini, dove alle 12:30 arriverà l’Inter per la gara valida per la settima giornata della Serie A Femminile. Una partita importante per ritrovare fiducia e continuità, come sottolineato da Emma Martin, difensore biancoceleste dal grande temperamento: «È una partita importante, lo sappiamo. Abbiamo lavorato molto bene, speriamo che in campo tutto vada alla perfezione».

La sfida non sarà semplice: come riporta Corriere dello Sport, le nerazzurre – formazione intensa e strutturata fisicamente – hanno raccolto tre punti in meno rispetto alle ragazze di Gianluca Grassadonia, tecnico che sta lavorando per dare identità e solidità alla squadra. Le biancocelesti, però, sono scivolate a sei lunghezze dal primo posto e sanno di non poter più permettersi passi falsi. «Affrontiamo un’avversaria molto esperta e forte che conosce bene la categoria. Hanno calciatrici fisiche, ma che amano giocare il pallone. Dovremo essere attente», ha aggiunto Martin, evidenziando le insidie del match.

Alla vigilia è intervenuta anche Rita Guarino, ex calciatrice laziale ed ex allenatrice nerazzurra, che nel match program ufficiale ha analizzato le condizioni delle due squadre: «Grassadonia sta lavorando per dare certezze e principi di gioco alla sua squadra. Gli impegni europei sostenuti in settimana dall’Inter potrebbero farsi sentire. La Lazio, invece, ha potuto preparare al meglio questa partita».

Per le biancocelesti si tratta dunque di una gara chiave: vincere significherebbe non solo tornare in scia alle prime della classe, ma anche dimostrare la capacità di reagire nei momenti difficili. L’Inter, però, rappresenta un ostacolo di livello, e servirà una prestazione attenta e coraggiosa per conquistare tre punti fondamentali.