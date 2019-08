Serie A, colloquio Lotito-Scaroni a Cortina: asse di mercato Lazio-Milan?

I patron di Lazio e Milan, Lotito e Scaroni, si sono intrattenuti ieri sera a Cortina d’Ampezzo in un lungo colloquio

Come riportato nell’edizione odierna di Leggo, ieri sera a Cortina d’Ampezzo, i presidenti di Lazio e Milan (Claudio Lotito e Paolo Scaroni) si sono intrattenuti in un lungo colloquio. I due, una volta sentito il peso di occhi indiscreti, si sono dileguati con nonchalance, ognuno per la propria strada, facendo finta di nulla. Impossibile non pensare ad indiscrezioni di calciomercato, magari ad una riapertura dell’asse tra le due società del massimo campionato italiano. Di cosa parlavano i due patron? Il quesito sembra dover rimanere senza risposta…