CIES, tra i 20 calciatori più costosi ci sono due laziali

Il CIES ha effettuato una classifica dei calciatori con il valore di mercato più alto. Cinque giocano in Serie A, due militano nella Lazio

Il CIES ha stilato una classifica dei TOP 20 calciatori che hanno il maggior valore di mercato nei maggiori campionati europei. In cima alla classifica spicca Mbappè con un valore di 259,2 milioni di euro, alle sue spalle ci sono Sterling e Sancho. Sotto il gradino del podio figurano: Alexander-Arnold, Rashford, Salah, Manè, Griezmann, Davies e Kane.

Per la Serie A il calciatore con il valore di mercato più elevato è De Ligt, l’olandese è seguito dalla coppia interista Lautaro–Lukaku. Sergej Milinkovic Savic è in dodicesima posizione con un valore di 49 milioni, mentre Immobile chiude la classifica al ventesimo posto con 38.8 milioni. Da sottolineare come i dati tengano conto del momento condizionato dal Covid-19.