Serie A, Capello: «Dobbiamo ripartire, lo sport può aiutare tutti»

Serie A, anche Fabio Capello è favorevole alla ripartenza del campionato che potrebbe essere una valvola di sfogo per molti

Fabio Capello ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa della stagione. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport.

«Ripartire sarebbe molto bello. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio. Di fronte ad immagini come quelle delle bare portate via coi camion da Bergamo sarebbe stato offensivo. Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare tutti, anche sul piano psicologico. Se i protocolli di sicurezza vengono seguiti alla lettera, si potrà giocare anche in Lombardia, Piemonte e Veneto. La cosa importante è rispettare e regole sanitarie».