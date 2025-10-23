Scudetto Lazio, Pagotto racconta questa cosa sulla famosa gara di Perugia - Lazio News 24

Pagotto ricorda il famoso Perugia-Juventus e il legame con la Lazio. Le parole

Angelo Pagotto, ex portiere che ha giocato in diverse squadre italiane tra cui il Perugia, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel corso del colloquio, Pagotto ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera e ha toccato temi legati al calcio italiano, concentrandosi in particolare sulla storica partita Perugia-Juventus del 2000, che ha avuto un ruolo decisivo nella corsa allo Scudetto.

Uno degli episodi più discussi e ricordati di quella stagione riguarda il rapporto con il presidente del Perugia, Gaucci, e le sue dichiarazioni in vista di quel match cruciale contro la Juventus. Pagotto ha ricordato come Gaucci fosse estremamente determinato e avesse fatto capire chiaramente quali fossero le sue intenzioni: «Prima di quella famosa partita, il presidente disse che se avessimo perso ci avrebbe spedito in ritiro. Era molto deciso, anche perché aveva interessi economici legati alla Banca di Roma, la stessa che all’epoca era vicina alla Lazio».

Questo legame con la Lazio ha fatto supporre a molti che ci fossero motivazioni extra calcistiche dietro le scelte e la pressione esercitata durante quella stagione. La Banca di Roma, infatti, aveva legami stretti con il club biancoceleste, e Gaucci era noto per il suo temperamento e le sue decisioni a volte controverse, che spesso influenzavano l’ambiente della squadra.

La partita contro la Juventus si giocò sotto una pioggia battente e terminò 1-0 per il Perugia, un risultato che influenzò pesantemente la classifica finale e di fatto consegnò lo Scudetto ai bianconeri. Questo match resta uno dei più chiacchierati della storia del calcio italiano e Pagotto, che era parte di quella squadra, ha voluto offrire una sua chiave di lettura, sottolineando come gli interessi economici e politici legati a club come la Lazio fossero un elemento importante nell’ambiente calcistico di quegli anni.

Pagotto ha inoltre riflettuto su come il calcio italiano sia stato spesso segnato da queste dinamiche che vanno oltre il semplice campo da gioco, influenzando decisioni e risultati. L’ex portiere ha espresso anche la sua opinione sul valore dello sport e sulla necessità di mantenere la trasparenza e l’onestà nello sport per preservare la passione dei tifosi, tra cui quelli della Lazio, da sempre molto appassionati e coinvolti nelle vicende calcistiche.

In conclusione, l’intervista di Pagotto offre uno spaccato interessante sugli intrecci tra calcio e finanza che hanno caratterizzato quegli anni, con un richiamo significativo al ruolo della Lazio nel contesto di quegli eventi.

Leggi qui le ULTIMISSIME DI LAZIONEWS24