Schjelderup Lazio, in attesa di novità sul blocco tesseramenti spunta anche il suo nome per l’attacco biancoceleste per il calciomercato di gennaio!

Schjelderup Lazio, c’è anche il suo nome per l’attacco biancoceleste per il calciomercato di gennaio! Ma restano i dubbi sul blocco dei tesseramenti

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la Lazio è pronta a muoversi sul mercato, aspettando l’ufficialità su come potrà operare dopo il blocco dei tesseramenti che ha caratterizzato la sessione estiva. Una delle aree in cui la squadra potrebbe intervenire è l’attacco, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un nuovo nome è finito nel mirino dei biancocelesti: Andreas Schjelderup, esterno del Benfica.

Schjelderup: un talento da sviluppare

Andreas Schjelderup, classe 2004, si è trasferito al Benfica nel 2023, dopo aver fatto il suo percorso nelle giovanili del Bodo/Glimt e del Nordsjælland. Nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienza a livello internazionale. Nella stagione in corso, ha realizzato un gol e un assist in 13 partite con il club portoghese, ma le sue opportunità sono state limitate, rendendolo una possibile opportunità di mercato per la Lazio.

Il futuro di Schjelderup alla Lazio

La Lazio sta monitorando da vicino la situazione di Schjelderup, considerando il giovane talento come una potenziale aggiunta alla sua rosa offensiva per il futuro. Se il mercato di gennaio dovesse permettere operazioni mirate, l’esterno potrebbe essere un rinforzo interessante per Maurizio Sarri, che cerca opzioni di qualità e versatilità sulle fasce.

