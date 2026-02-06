Scamacca dopo la vittoria con la Juventus: «Bologna o Lazio? Sono due squadre forti e…»

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha segnato nella sfida con la Juventus e al prossimo turno dovrà sfidare una tra Bologna e Lazio

L’Atalanta ha centrato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente del quarto di finale tra Bologna e Lazio. I nerazzurri hanno sconfitto la Juventus con un netto 3-0, una prestazione che ha entusiasticamente esaltato i tifosi. Il match ha visto l’Atalanta dominare i bianconeri, nonostante un avvio di gara equilibrato.

Scamacca sulla sfida con Bologna o Lazio: “E’ uguale, sono tutte squadre forti”

Ai microfoni di Italia 1, l’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, ha commentato la prestazione della sua squadra e ha dato il suo parere sulle possibili avversarie della semifinale. Quando gli è stato chiesto di una preferenza tra Bologna e Lazio, il giocatore ha mostrato un atteggiamento equilibrato, sottolineando la forza di entrambe le squadre. Le sue parole sono state chiare: «Penso sia stata una partita equilibrata, siamo stati più bravi a concretizzare le occasioni e va bene così. Siamo un gruppo unito e ci stiamo togliendo soddisfazioni. Bologna o Lazio? È uguale, sono tutte squadre forti. Vedremo».

