Sassuolo Lazio: Zaccagni proverà a stringere i denti. La situazione legata alle condizioni dell’esterno tornato malconcio dalla Nazionale

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio si prepara a rituffarsi nel campionato con un obiettivo chiaro: trovare continuità. La prossima sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium di Reggio Emilia rappresenta un importante banco di prova per la squadra biancoceleste. L’obiettivo è confermare quanto di buono mostrato nell’ultima uscita contro il Verona il 31 agosto e conquistare il secondo successo stagionale, un passo fondamentale per iniziare a scalare la classifica e dare un segnale forte alle rivali.

Tuttavia, in vista della delicata trasferta emiliana, l’avvicinamento della squadra è turbato da una nota di preoccupazione che riguarda le condizioni fisiche di uno dei suoi uomini più rappresentativi, Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo, vero e proprio motore della manovra laziale, è rientrato dagli impegni con la maglia dell’Italia con un fastidioso problema fisico. Durante la partita contro l’Estonia, infatti, Zaccagni ha rimediato una forte botta alla caviglia sinistra, un infortunio che ne sta limitando la preparazione in vista del match.

Nonostante una condizione fisica evidentemente non ottimale, la determinazione del giocatore non è in discussione. In qualità di capitano e leader carismatico del gruppo, l’esterno biancoceleste è pronto a stringere i denti e a mettersi a disposizione per la gara contro i neroverdi. La sua volontà è quella di non far mancare il proprio apporto in un momento cruciale della stagione, dimostrando ancora una volta il suo grande attaccamento alla maglia. La decisione finale sul suo impiego verrà presa solo a ridosso della partita, ma la sua tenacia rappresenta già un segnale importante per tutta la squadra, chiamata a una prestazione di alto livello per espugnare un campo tradizionalmente ostico.