Sassuolo Lazio: Zaccagni pronto a colpire ancora la sua “vittima” preferita. I numeri non mentono! Tutti gli aggiornamenti

Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio e punto di riferimento nello scacchiere di Maurizio Sarri, si prepara a tornare protagonista contro il Sassuolo. I numeri parlano chiaro: la formazione emiliana è la sua avversaria prediletta, con cinque gol realizzati nei precedenti e almeno una rete segnata in ogni stagione dal 2021-22, sia all’andata che al ritorno.

In due occasioni il classe 1995 ha colpito al Mapei Stadium, anche se nell’ultima trasferta partì dalla panchina e non riuscì a trovare la via del gol. Si riscattò però nella gara di ritorno, andando a segno nonostante un finale di partita amaro, simile a quello vissuto lo scorso maggio contro il Lecce.

Il ritorno dopo l’infortunio

Molte cose sono cambiate per Zaccagni negli ultimi mesi. La pubalgia che lo aveva limitato da marzo è ormai un ricordo: un intervento mini-invasivo, effettuato a giugno, gli ha restituito ritmo, condizione fisica e serenità. Il gol della rinascita è arrivato proprio contro il suo ex club, il Verona: stop elegante e conclusione precisa alle spalle di Lorenzo Montipò, dopo 182 giorni di digiuno. Un’astinenza troppo lunga per un giocatore del suo talento.

Obiettivo doppia cifra

Ora l’obiettivo è chiaro: raggiungere nuovamente la doppia cifra di gol stagionali, traguardo già centrato due volte in carriera e una sotto la guida di Sarri. Con il tecnico toscano, ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, Zaccagni ha trovato la definitiva consacrazione, guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale.

Pronto per il Sassuolo

Capitano in campo e leader tecnico, l’attaccante biancoceleste si è allenato regolarmente nella penultima seduta settimanale a Formello. Sarri, che parlerà in conferenza stampa alle 12 dopo la rifinitura, potrà contare su un Zaccagni motivato e in piena forma, deciso a riprendere la mira proprio contro il suo bersaglio preferito.

Con la Lazio in cerca di punti preziosi per la corsa europea, la sfida contro il Sassuolo potrebbe essere l’occasione perfetta per un nuovo capitolo della “storia d’amore” tra Zaccagni e il gol contro i neroverdi.