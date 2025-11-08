News
Sassuolo Lazio Primavera, Sulejmani non basta alla squadra di Punzi: si interrompe dopo a due la serie di risultati senza sconfitta dei biancocelesti
Sassuolo Lazio Primavera, sconfitta esterna contro i neroverdi: decisivi Seminari e Negri al Ricci nella giornata numero 11 di campionato
Il Sassuolo Primavera ritrova il successo nella 11ª giornata del Campionato Primavera 1, superando la Lazio per 2-1 allo Stadio Ricci di Sassuolo. Una partita combattuta e ricca di episodi, con i ragazzi di Emiliano Bigica protagonisti di una prestazione solida e concreta.
La gara si sblocca dopo appena cinque minuti: Gjyla conquista una punizione dal lato sinistro, Barani serve un cross rasoterra e Seminari, in anticipo sul difensore, colpisce il palo lontano prima di trovare la rete dell’1-0. Il Sassuolo continua a spingere, costruendo diverse trame offensive ma senza riuscire a concretizzare il raddoppio.
Dopo una fase di pressione neroverde, la Lazio Primavera trova il pareggio su calcio piazzato: il cross di Fernandes viene respinto al centro dell’area e Sulejmani, rapido sulla ribattuta, firma l’1-1. I padroni di casa non si scompongono e tornano subito a rendersi pericolosi con Tomsa e Gjyla, fermati solo dall’intervento del portiere Bosi.
Nella ripresa, il Sassuolo riparte forte e al 50’ trova il gol del nuovo vantaggio: su cross dalla trequarti di Barani, Negri si inventa una splendida rovesciata che sorprende Bosi, siglando il 2-1. La rete dà fiducia ai neroverdi, che continuano a gestire il ritmo e a difendere con ordine.
Nel finale, la Lazio prova il tutto per tutto: Curzi colpisce la traversa su punizione all’86’, ma il Sassuolo resiste fino al triplice fischio. Dopo quasi cinque minuti di recupero, arriva la vittoria che riporta serenità e fiducia alla squadra di Bigica.
Con questo successo, il Sassuolo Primavera torna a muovere la classifica e chiude nel migliore dei modi prima della sosta, lasciando sensazioni positive in vista della seconda parte di stagione.
Stadio Ricci, Sassuolo (MO)
Marcatori: Seminari (5′), Sulejmani (34′), Negri (50′)
Ammoniti: Calvani(L), Munoz (L), Macchioni (S), Sana Fernandes (L), Tomsa (S), Mussini (S)
Espulsi: /
Recupero: /; 4′
SASSUOLO (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani (72′ Tampieri); Seminari, Tomsa, Frangella (83′ Mussini); Negri (83′ Chiricallo), Kulla, Gjyla (72′ Barry). A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Appiah, Acatullo. All.: Emiliano Bigica
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ciucci (83′ Canali) , Bordon, Pernaselci; Ferrari (Montano 71′), Gelli (Marinaj 59′), Munoz (83′ Milillo), Santagostino Baldi (83′ Curzi), Calvani; Sulejmani, Gelli. A disp.: Pannozzo, Russi, Buonafede, Carbone, Avram, Noto. All.: Francesco Punzi
Arbitro: De Bianchi (sez. Prato)
Assistenti: Rignanese – Merciari