Sassuolo Lazio: le pagelle premiano Pedro, bocciato Cancellieri. I voti

Sassuolo Lazio: le pagelle premiano Pedro, bocciato Cancellieri. Le valutazione dei giornali di questa mattina

Le pagelle pubblicate dai principali quotidiani sportivi dopo Sassuolo – Lazio hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Tra i voti più discussi spiccano quelli assegnati a Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma e approdato alla Lazio nel 2022. La sua prestazione, giudicata insufficiente da più testate, ha lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori biancocelesti.

Cancellieri in ombra

Schierato dal primo minuto, Cancellieri non è riuscito a incidere né in fase offensiva né in quella di pressing. Le sue iniziative sono apparse prevedibili e prive di quella brillantezza che in passato aveva fatto intravedere buone potenzialità. I voti, spesso inferiori alla sufficienza piena, riflettono una prova opaca, caratterizzata da pochi spunti e da una scarsa efficacia sotto porta.

L’impatto di Pedro

Il confronto con Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo campione del mondo 2010 e vincitore di numerosi trofei con Barcellona e Chelsea, è stato inevitabile. Subentrato nella ripresa, Pedro ha portato vivacità e qualità alla manovra offensiva della Lazio. Con dribbling rapidi, passaggi filtranti e un atteggiamento propositivo, ha cercato di riaccendere le speranze dei tifosi, creando più di un’occasione pericolosa. La sua esperienza e la capacità di leggere le situazioni di gioco hanno rappresentato un valore aggiunto evidente.

Analisi tattica

La partita ha messo in luce alcune difficoltà della Lazio nel trovare continuità offensiva. L’allenatore Maurizio Sarri, noto per il suo calcio basato su possesso palla e verticalizzazioni rapide, ha visto la squadra alternare buone trame a momenti di scarsa incisività. L’ingresso di Pedro ha dimostrato come l’esperienza e la qualità tecnica possano cambiare il volto di un match, ma ha anche evidenziato la necessità di maggiore costanza da parte dei giovani come Cancellieri.

GAZZETTA DELLO SPORT – Cancellieri 4,5

TUTTOSPORT – Cancellieri 5,5

IL MESSAGGERO – Cancellieri 4