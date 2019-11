Sassuolo Lazio, le pagelle dei quotidiani: Caicedo decisivo

Sassuolo Lazio, le pagelle premiano la Lazio sulle pagine dei principali quotidiani di oggi

La Lazio vince al Mape Stadium con un gol all’ultimo di Felipe Caicedo. Una squadra che non molla, che ci crede fino all’ultimo nonostante il pareggio conquistato dai neroverdi con il gol di Caputo, dopo il primo vantaggio iniziale. Non possono non fioccare i 7, questa mattina, nelle pagelle dei principali quotidiani italiani. Ecco i voti della squadra d’Inzaghi dopo la partita di ieri.

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6, Patric 7, Luiz Felipe 6 (50′ Bastos 5), Acerbi 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Lulic 6,5 (50′ Lukaku 5,5), Correa 6 (79′ Caicedo 7,5), Immobile 7, Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 6, Patric 6,5, Luiz Felipe 6 (50′ Bastos 5), Acerbi 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5, Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 6 (50′ Lukaku 5,5), Correa 6 (79′ Caicedo 7), Immobile 6,5, Inzaghi 6,5.

IL TEMPO – Strakosha 6, Patric 7, Luiz Felipe 6 (50′ Bastos 6), Acerbi 6, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6, Luis Alberto 7,5, Lulic 5,5 (50′ Lukaku 6), Correa 6,5 (79′ Caicedo 7), Immobile 7, Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO – Strakosha 6, Patric 6,5, Luiz Felipe 6 (50′ Bastos 5,5), Acerbi 6, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 7, Luis Alberto 7, Lulic 5,5 (50′ Lukaku 5,5), Correa 6 (79′ Caicedo 7,5), Immobile 7, Inzaghi 7.