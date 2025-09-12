Sassuolo Lazio, i biancocelesti vogliono raggiungere un record importante per la classifica - Lazio News 24

Sassuolo Lazio, i bianconcelesti cerca il secondo clean sheet consecutivo dopo la vittoria col Verona

Il match Sassuolo Lazio rappresenta un banco di prova importante per la squadra biancoceleste, non solo per confermare i progressi visti nella vittoria contro il Verona, ma anche per provare a ottenere un risultato che manca da tempo: due clean sheet consecutivi in Serie A. Dopo il successo per 1-0 all’Olimpico contro la squadra di Baroni, i ragazzi di Maurizio Sarri vogliono ripetersi anche in trasferta, stavolta sul campo del Sassuolo.

La sfida Sassuolo Lazio, in programma per la prossima giornata di campionato, non è quindi solo una semplice partita in cerca di tre punti. Per la Lazio si tratta anche di un’occasione per mostrare continuità difensiva, un aspetto su cui il tecnico toscano sta lavorando con insistenza. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’ultima volta che la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata per due gare di fila risale addirittura al novembre scorso, quando fermò senza subire reti sia il Monza che il Bologna. Da allora, la difesa ha sempre concesso almeno un gol in una delle due partite successive.

Ora, a distanza di dieci mesi, il confronto Sassuolo Lazio può rappresentare il momento giusto per invertire questa tendenza. Il reparto arretrato biancoceleste, guidato da Romagnoli e con Provedel tra i pali, ha mostrato segnali incoraggianti nell’ultima uscita. Ma sarà fondamentale ripetersi anche contro un Sassuolo capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto tra le mura amiche.

La partita Sassuolo Lazio sarà dunque decisiva non solo per l’obiettivo classifica, ma anche per valutare la tenuta mentale e tattica della squadra. Un nuovo clean sheet darebbe fiducia e consoliderebbe il lavoro fatto da Sarri in fase difensiva, spesso oggetto di critiche nella scorsa stagione.

In definitiva, Sassuolo Lazio non è solo una gara di metà classifica, ma una tappa chiave per misurare le ambizioni europee della Lazio. E se dovesse arrivare un altro successo senza subire gol, si potrebbe finalmente parlare di una squadra in crescita, capace di trovare quell’equilibrio che finora è mancato.