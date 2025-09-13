Sarri estasiato dall’amore dei tifosi della Lazio: «Si incazzano, ma alla fine ci sono sempre». Le parole di affetto del tecnico biancoceelste

Nessuno, forse, ha saputo descrivere l’anima del tifo laziale meglio di Maurizio Sarri. In un momento storico complesso, segnato da un lato da una contestazione permanente verso la presidenza e dall’altro da un’incredibile dimostrazione di affetto, le parole del tecnico toscano diventano la chiave di lettura perfetta per comprendere un fenomeno che va oltre la semplice logica sportiva.

È lo stesso allenatore a riassumere questo legame indissolubile, fatto di rabbia e amore viscerale, in una frase riportata dal Messaggero. «I laziali si incazzano, ma poi alla fine sono sempre al nostro fianco», ha spiegato Sarri. «Questo è uno dei motivi per cui ho detto che la lazialità ti invade e per cui sono tornato». In questa frase c’è tutto: la consapevolezza delle frustrazioni dei tifosi per un mercato senza colpi e un futuro incerto, ma anche la certezza di un supporto che non verrà mai a mancare. È proprio questa “lazialità”, un sentimento che Sarri ha ammesso di aver sentito proprio, a spiegare il suo secondo mandato sulla panchina biancoceleste.

Le parole del “Comandante” trovano puntuale conferma nei fatti. La gente laziale “si incazza”, come dimostrano le manifestazioni di dissenso verso Lotito, ma poi riempie l’Olimpico, trasformandolo nel più grande acquisto e nell’unica, vera fonte di sostegno economico per una società senza i ricavi delle coppe.

Il ritorno di Sarri, accolto un anno e mezzo dopo il suo addio come un “Messia”, ha infuso nuovo coraggio in questo popolo. Il suo carisma non serve solo a spiegare questo atto d’amore incondizionato, ma anche a catalizzarlo, trasformandolo in energia per la squadra. Il suo mandato è chiaro: onorare una fede che non tradisce mai, ripagando sul campo chi, nonostante tutto, è sempre rimasto al loro fianco.