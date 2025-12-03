Sarri Tare, incrocio ad alta tensione: retroscena, mancati accordi e destini incrociati tra Lazio, Milan e Fiorentina. La clamorosa rivelazione!

Sarri Tare, incrocio ad alta tensione: il retroscena su una trattativa estiva e il ruolo delle big italiane nelle scelte estive del tecnico. La rivelazione!

Il confronto tra Maurizio Sarri, allenatore esperto noto per il suo calcio organizzato, e Igli Tare, dirigente oggi protagonista nel nuovo progetto tecnico rossonero, continua a intrecciare presente e passato. Dopo gli attriti vissuti negli ultimi anni alla Lazio, i due si sono ritrovati avversari prima a San Siro e ora all’Olimpico, stadio condiviso durante la prima esperienza del tecnico sulla panchina biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, durante l’ultima estate Sarri è stato molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. Il progetto prevedeva un’accoppiata tecnica composta dallo stesso Sarri e da Angelo D’Amico, dirigente in procinto di diventare direttore sportivo rossonero. Una soluzione che sembrava ormai definita, finché la società non ha deciso di cambiare rotta scegliendo la coppia Tare-Massimiliano Allegri, con l’ex ds della Lazio pronto a plasmare la nuova area tecnica e l’allenatore livornese individuato come guida per il rilancio in Serie A.

Il percorso di Sarri, prima della firma con la Lazio, aveva attirato anche l’interesse della Fiorentina. Come scrive il quotidiano romano, qualcuno all’interno dell’ambiente viola sostiene che lo stesso Tare abbia suggerito a Daniele Pradé, direttore sportivo dei gigliati, il nome dell’allenatore toscano come possibile scelta per la panchina. Un “consiglio galeotto” che non ha però portato alla fumata bianca: alla fine la Fiorentina ha deciso di puntare su Stefano Pioli, tecnico di esperienza che garantiva continuità nella gestione del gruppo.

Il nuovo incrocio tra Sarri e Tare arriva dunque carico di una storia complessa fatta di rapporti professionali tesi, sliding doors di mercato e decisioni che hanno influenzato profondamente il panorama calcistico italiano. Un duello che, oltre il campo, racconta molto dei giochi di potere e delle strategie che animano il calcio moderno.

