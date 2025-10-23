Sarri, serve difendere il mister della Lazio! Ecco la situazione attuale raccontata da Mattei - Lazio News 24

Mattei difende Sarri: «Le voci sul terzo anno alla Lazio sono false»

Stefano Mattei, in un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali di Radiosei, ha dedicato particolare attenzione a Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, offrendo spunti interessanti sul rapporto tra l’allenatore e la società biancoceleste. Le sue dichiarazioni hanno sollevato diverse riflessioni in merito alla situazione attuale del club capitolino.

Mattei ha innanzitutto smentito con forza le voci che circolano sul futuro di Sarri alla Lazio, specificando come il presunto “addio” o la mancata opzione per un terzo anno siano notizie infondate e strumentalizzate: «Chi ha messo in giro la notizia che il terzo anno di Sarri non è più un’opzione? A mio avviso, visto che i tifosi sono schierati con il tecnico toscano, chi sta subendo questa situazione ha diffuso questa notizia ai tifosi per screditare Sarri. Si vuole far passare l’idea che Sarri abbia interessi economici per non fare un passo indietro, ma questa è una strategia per mettere in cattiva luce l’allenatore e scaricare su di lui ogni responsabilità».

Il giornalista ha evidenziato come i sostenitori della Lazio siano molto vicini a Sarri, riconoscendo in lui un leader capace di guidare la squadra in momenti complessi: proprio per questo, secondo Mattei, le fake news sul rapporto tra società e allenatore rischiano di creare divisioni all’interno dell’ambiente biancoceleste, rischiando di indebolire quel sostegno fondamentale di cui Sarri gode presso i tifosi.

La questione del rinnovo contrattuale, quindi, appare molto più complicata di quanto spesso venga riportato dai media. Mattei sottolinea come la situazione sia ancora in divenire e che non sia corretto diffondere anticipazioni senza una reale base: «Si vuole scaricare la responsabilità di eventuali difficoltà sulla figura dell’allenatore, ma la verità è che il percorso della Lazio dipende da molte variabili».

Nel complesso, l’intervento di Stefano Mattei getta una luce differente sulla vicenda Sarri-Lazio, invitando a non lasciarsi condizionare da notizie infondate che potrebbero influenzare negativamente l’ambiente del club. Il giornalista ribadisce che Sarri rimane una figura centrale per la Lazio e che i tifosi continuano a sostenere il tecnico con convinzione.

Questa posizione offre una prospettiva importante in vista delle prossime decisioni societarie e del futuro della Lazio, evidenziando come il rapporto tra squadra, allenatore e tifosi resti saldo nonostante le difficoltà.

