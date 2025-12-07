 Insigne salta definitivamente? Anche Sarri sta percependo questi dubbi sulla campagna acquisti della Lazio - Lazio News 24
Insigne salta definitivamente? Anche Sarri sta percependo questi dubbi sulla campagna acquisti della Lazio

Esultanza Insigne

Sarri rallenta sull’ipotesi Insigne e indica le vere priorità del mercato biancoceleste

La Lazio continua a essere al centro delle discussioni di mercato e delle strategie future, ma Maurizio Sarri ha voluto mettere ordine tra le tante voci che circolano in queste settimane. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste ha infatti frenato l’entusiasmo attorno all’ipotesi di un arrivo di Lorenzo Insigne a Formello, sottolineando come, al momento, le necessità della squadra siano altre e molto più urgenti.

Sarri è stato chiaro: “I ruoli indispensabili sono altri. Una volta sistemati quelli, decide la società se prenderlo”. Una frase che sintetizza perfettamente l’approccio pragmatico dell’allenatore, concentrato prima di tutto sul rafforzamento della struttura centrale della Lazio, soprattutto a centrocampo e nei reparti che necessitano di maggiore profondità. I continui infortuni e alcune lacune tecniche emerse nella prima parte di stagione hanno evidenziato la necessità di inserire giocatori funzionali, capaci di garantire subito continuità e affidabilità.

Il tema del vice-Zaccagni, su cui la dirigenza sta lavorando da tempo, rimane comunque sul tavolo. L’idea di affiancare all’esterno titolare un’alternativa di qualità, che possa essere Insigne o eventualmente Daniel Maldini, non è stata accantonata: semplicemente verrà affrontata in un secondo momento. Prima, infatti, sarà fondamentale ottenere garanzie su quei ruoli che Sarri considera prioritari per dare equilibrio e competitività alla rosa.

La Lazio, dunque, non chiude la porta a nuove soluzioni offensive, ma segue una linea precisa: consolidare il centrocampo, definire i rinnovi più importanti e poi valutare l’innesto di un esterno offensivo. Solo dopo aver completato questi passaggi la società potrà prendere una decisione definitiva sull’ex capitano del Napoli, attualmente in uscita dal Toronto.

Il messaggio del tecnico non lascia spazio a interpretazioni: la crescita della Lazio passa da scelte ponderate e da un mercato costruito con lo

gica. E se l’arrivo di Insigne rappresenta una suggestione affascinante per i tifosi, il club biancoceleste è chiamato prima a risolvere le necessità più impellenti, per garantire a Sarri una squadra competitiva e bilanciata.

