 Sarri prepara nuove soluzioni in casa Lazio. Cosa bisogna fare per sostituire quel giocatore? - Lazio News 24
Connect with us

News

Sarri prepara nuove soluzioni in casa Lazio. Cosa bisogna fare per sostituire quel giocatore?

Avversari News

Parma Lazio, manca sempre meno alla sfida al Tardini: i numeri in casa dei ducali in Serie A

News

Lazio, Tavares ennesimo flop? Quel grande ex non ha dubbi sull'esterno biancoceleste. Il punto

News

Lazio, che cosa farà Guendouzi? Quella squadra ritorna a farsi avanti senza problemi. Il punto

News

Calciomercato Lazio, Sarri spinge per l'acquisto di quel giocatore biancoceleste. La situazione attuale

News

Sarri prepara nuove soluzioni in casa Lazio. Cosa bisogna fare per sostituire quel giocatore?

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

sarri

Sarri prepara nuove soluzioni per la difesa della Lazio in attesa del verdetto su Gila

In casa Lazio cresce l’attesa per conoscere il verdetto su Mario Gila, ma Maurizio Sarri non vuole farsi trovare impreparato. Il tecnico biancoceleste sta infatti studiando le soluzioni migliori per la difesa in vista del match contro il Parma, sfida cruciale per chiudere al meglio l’ultimo mese dell’anno. La Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente scenderà in campo con due centrali mancini: per questo Sarri sta pensando di affiancare Patric ad Alessio Romagnoli, garantendo così maggiore equilibrio nel reparto arretrato.

Buone notizie arrivano da Luca Pellegrini, pronto a riprendersi la fascia sinistra dopo aver saltato la gara con il Bologna per la nascita del piccolo Sebastiano. A destra dovrebbe trovare spazio Marusic, pedina fondamentale negli schemi della Lazio. A centrocampo, Sarri valuta un terzetto composto da Guendouzi, Cataldi e Basic, anche perché Vecino non può sostenere tre partite consecutive. Occhi puntati anche su Cancellieri, che potrebbe partire titolare qualora Isaksen non recuperasse in tempo.

Nel reparto offensivo, la Lazio dovrebbe puntare su Taty come centravanti, salvo sorprese legate ai possibili inserimenti di Dia o Noslin. Sulla sinistra confermatissimo Zaccagni, sempre più determinante per gli equilibri offensivi della squadra.

La Lazio guarda quindi con grande attenzione al trittico Parma-Cremonese-Udinese, una serie di impegni che potrà indirizzare il finale di 2025. Sarri vuole una Lazio concentrata, compatta e pronta a reagire alle difficoltà, a partire proprio dall’emergenza difensiva che tiene banco nelle ultime ore a Formello.

LEGGI LE ULTIME SULLA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.