Sarri prepara nuove soluzioni in casa Lazio. Cosa bisogna fare per sostituire quel giocatore? - Lazio News 24

Sarri prepara nuove soluzioni per la difesa della Lazio in attesa del verdetto su Gila
In casa Lazio cresce l’attesa per conoscere il verdetto su Mario Gila, ma Maurizio Sarri non vuole farsi trovare impreparato. Il tecnico biancoceleste sta infatti studiando le soluzioni migliori per la difesa in vista del match contro il Parma, sfida cruciale per chiudere al meglio l’ultimo mese dell’anno. La Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente scenderà in campo con due centrali mancini: per questo Sarri sta pensando di affiancare Patric ad Alessio Romagnoli, garantendo così maggiore equilibrio nel reparto arretrato.
Buone notizie arrivano da Luca Pellegrini, pronto a riprendersi la fascia sinistra dopo aver saltato la gara con il Bologna per la nascita del piccolo Sebastiano. A destra dovrebbe trovare spazio Marusic, pedina fondamentale negli schemi della Lazio. A centrocampo, Sarri valuta un terzetto composto da Guendouzi, Cataldi e Basic, anche perché Vecino non può sostenere tre partite consecutive. Occhi puntati anche su Cancellieri, che potrebbe partire titolare qualora Isaksen non recuperasse in tempo.
Nel reparto offensivo, la Lazio dovrebbe puntare su Taty come centravanti, salvo sorprese legate ai possibili inserimenti di Dia o Noslin. Sulla sinistra confermatissimo Zaccagni, sempre più determinante per gli equilibri offensivi della squadra.
La Lazio guarda quindi con grande attenzione al trittico Parma-Cremonese-Udinese, una serie di impegni che potrà indirizzare il finale di 2025. Sarri vuole una Lazio concentrata, compatta e pronta a reagire alle difficoltà, a partire proprio dall’emergenza difensiva che tiene banco nelle ultime ore a Formello.