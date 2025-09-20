Sarri pre Lazio Roma: «Incrocio importante per noi. Ecco cosa dobbiamo fare» - Lazio News 24

Sarri prepara la Lazio al derby: emozioni, tattica e voglia di rivincita. Le parole

Dopo il ko contro il Sassuolo, la Lazio si concentra già sul derby della Capitale, la partita più sentita dell’anno. Domani alle 12:30, i biancocelesti sfideranno la Roma di Gian Piero Gasperini in una gara carica di significati. A presentare la sfida è stato Maurizio Sarri, che oggi alle 15:00 ha parlato dal Centro Sportivo di Formello in conferenza stampa.

Per Sarri, il derby è più di una semplice partita: «È uno degli incontri più intensi e seguiti in Europa. Le emozioni sono forti e devono restare tali per spingere la squadra a dare il massimo». Sul fronte infortuni, ha dato aggiornamenti: Castellanos è vicino al recupero, Rovella verrà valutato oggi, mentre Patric potrebbe esser presente in panchina, anche se in modo simbolico.

Il tecnico ha espresso grande rispetto per la squadra giallorossa, riconoscendo il valore fisico e tattico degli uomini di Gasperini: «La Roma gioca con un’intensità fisica elevata, sarà una sfida dura. Dobbiamo essere pronti a reagire a un gioco aggressivo e molto tattico». Ma per Sarri la questione delle favorite non conta: «Non mi interessa chi è favorito, voglio solo che la mia squadra combatta per la città e per i tifosi dall’inizio alla fine».

Analizzando la partita contro il Sassuolo, Sarri ha evidenziato alcune criticità: «Abbiamo faticato a trovare spazi contro una difesa molto bassa. Ho chiesto più coraggio, più incisività nelle scelte, e di sfruttare gli spazi piuttosto che un eccesso di palleggio». La differenza nel preparare una partita così importante, ha aggiunto, sta nell’attenzione emotiva e motivazionale che i giocatori devono mettere in campo.

Riflettendo sul suo passato nei derby, Sarri ha condiviso l’impatto emotivo che questo tipo di partite ha su di lui: «Il derby si gioca per vincere, e la sconfitta pesa moltissimo. È una partita in cui ogni errore si paga caro».

Su Pedro, possibile protagonista, il tecnico ha dichiarato: «Decideremo se schierarlo dall’inizio o usarlo a gara in corso, ma conta molto per noi». Infine, sulla scelta di giocare alle 12:30, Sarri ha espresso un parere critico ma ha sottolineato che la Lazio deve concentrarsi solo sulla partita.

Il messaggio di Sarri è chiaro: serve intensità, determinazione e unione per vincere il derby e regalare una gioia ai tifosi biancocelesti.