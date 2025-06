Sarri: «Uno che mi dà gusto è Acosta. Il derby...»

Condividi via email

Sarri, le curiose rivelazioni dell’allenatore biancoceleste sulla moto GP e sul derby dei biancocelesti

C’è un ospite speciale nell’edizione di quest’anno del Gran Premio di MotoGP del Mugello. Infatti a prendere parole tra motori e piloti è stato nientemeno che l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico della Lazio è stato intercettato da Sandro Donato Grosso il quale gli ha strappato alcune rivelazioni interessanti e molto curiose paragonando anche l’atmosfera del Mugello a quella del derby contro la Roma. Ecco le parole del mister il quale ha anche aggiunto un commento su Pedro Acosta:

MOTO GP – «Gioco in casa teoricamente molto in casa, abito non lontano da qui anche se è stati un viaggio di tre ore perché gli ultimi chilometri sono stati impegnativi. Seguo sistematicamente la MotoGP. Un pilota che potrebbe essere attaccante delle mie squadre? Uno che mi dà gusto è Acosta. Pensavo potesse esplodere velocemente, ma è caduto qualche volta di troppo. Il mio tifo, però, va ai nostri piloti italiani».

DERBY – «Il derby è roba grossa, è pesante per la settimana prima e quella dopo, soprattutto se perdi che lo diventa fino alla partita dopo. Qui c’è un’atmosfera bellissima».