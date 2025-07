Sarri vs Mourinho: ci eravamo tanto... la sfida tra i due tecnici si rinnova in Turchia con un nuovo capitolo

Condividi via email

Sarri contro Mourinho, questa sera si rinnova la sfida tra i due tecnici, legati da un rapporto unico, fatto di stima, ma non solo

La differenza tra ribalta e retroscena è sempre stata chiara per Maurizio Sarri e José Mourinho. Nel gigantesco teatro del calcio, i due allenatori sembrano conoscere alla perfezione la lezione del sociologo Erving Goffman, consapevolezza dei rispettivi ruoli e del valore della comunicazione è alla base del loro rapporto. Questo, al netto di qualche punzecchiatura, è fatto di stima e simpatia reciproca. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri stesso definì il portoghese «una persona che mi piace» dopo un derby nel novembre 2023. Mourinho gli fece eco, affermando: «Sarri è sempre molto simpatico con me… ci vogliamo bene».

Oggi, Sarri e Mourinho si rincontrano in amichevole (Fenerbahçe-Lazio alle 19:30 italiane, diretta su Dazn e Lazio Style Channel) a quasi 20 mesi dall’ultima volta. Nei sei derby giocati a Roma, il bilancio sorride al tecnico toscano: quattro successi biancocelesti, un pareggio e una sola vittoria della Roma. Non sono mancate le battute, come quando Mourinho, prima di un derby, commentò ironicamente: «La Lazio sta fumando la sigaretta con Sarri e noi abbiamo giocato con tanti giocatori che giocheranno domenica». Questo nuovo confronto, pur amichevole, riaccende una delle rivalità più iconiche del calcio italiano recente.