Lazio, il jolly che sta prendendo forma potrebbe cambiare la stagione - Lazio News 24

Marusic, il jolly della Lazio: affidabilità e duttilità al servizio di Sarri

Adam Marusic è ormai una colonna portante della Lazio. Il difensore montenegrino ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo centrale all’interno della rosa biancoceleste, diventando uno dei calciatori più affidabili e duttili a disposizione degli allenatori che si sono susseguiti, in particolare Maurizio Sarri. Proprio con l’ex tecnico del Napoli, Marusic ha costruito un rapporto di grande fiducia e rispetto, tanto da essere considerato un vero e proprio punto fermo della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marusic è il giocatore con il maggior numero di presenze nella rosa attuale della Lazio, con ben 316 apparizioni ufficiali. Un dato che parla da sé e testimonia non solo la longevità del suo percorso in maglia biancoceleste, ma anche la capacità di adattarsi a qualsiasi esigenza tattica. Nato come esterno a tutta fascia, nel tempo ha ricoperto praticamente ogni ruolo del reparto arretrato: terzino destro, sinistro e persino difensore centrale all’occorrenza.

La Lazio ha spesso fatto affidamento su Marusic nei momenti più complicati, proprio per la sua versatilità e per l’atteggiamento sempre professionale mostrato in campo e fuori. Non è un caso che Sarri lo abbia spesso impiegato anche fuori ruolo, certo di poter contare su di lui indipendentemente dalla posizione in campo. Questa duttilità non è solo frutto di adattamento, ma anche di una forte intelligenza tattica, qualità che ha reso Marusic indispensabile in un sistema di gioco come quello di Sarri, molto esigente dal punto di vista tecnico e strategico.

Per la Lazio, Marusic rappresenta un esempio di dedizione e spirito di sacrificio. Nonostante non sia tra i giocatori più mediatici o appariscenti, ha costruito la sua carriera sulla continuità, sul lavoro quotidiano e sulla capacità di rispondere sempre presente. In un calcio che spesso esalta solo il talento puro, il montenegrino dimostra come la costanza e la disponibilità possano fare la differenza.

Con il passare degli anni, Marusic è diventato uno dei simboli silenziosi della Lazio, un leader rispettato nello spogliatoio e un elemento fondamentale nello scacchiere tattico. Il suo legame con il club biancoceleste è destinato a durare ancora a lungo, proprio perché è difficile trovare un profilo così completo e affidabil