Sarri alla Lazio: mercato bloccato non è un alibi, ma un’opportunità

Lazio, ecco il mantra di Maurizio Sarri alla squadra: il blocco del calciomercato non deve essere un alibi, ma una opportunità

Niente alibi, niente distrazioni. Questo è il mantra di Maurizio Sarri per la sua Lazio, nonostante il mercato bloccato. Il tecnico ha ribadito al gruppo, sia prima che dopo l’amichevole vinta 1-0 contro l’Avellino a Frosinone, che questa situazione non deve essere vista come una zavorra, ma come un’opportunità. Un’occasione per conoscersi meglio, per stringersi, per crescere davvero e, soprattutto, per mettersi in gioco. Il test al Benito Stirpe ha simbolicamente chiuso il ritiro a Formello, un periodo in cui il “Comandante” ha insistito sullo stesso concetto: «Dobbiamo sfidare noi stessi. Le difficoltà si possono affrontare in modo negativo, con gli alibi, oppure in modo positivo, facendo gruppo».

Sarri, coerentemente con la sua filosofia, ha scelto la seconda via e ha chiesto ai suoi giocatori di fare altrettanto. Il blocco del mercato, dovuto alle note vicende legate all’indice di liquidità e all’impossibilità di effettuare acquisti, ha costretto la Lazio a rivedere piani e strategie. Tuttavia, per quanto questo fattore stia incidendo, non può e non deve rappresentare un freno all’ambizione individuale e collettiva. Non serve prefissarsi obiettivi di classifica, sarebbe controproducente. Certo, l’idea è quella di migliorare i due settimi posti delle ultime stagioni. Per riuscirci, occorre che chi era già in rosa dia molto di più, senza contare su risorse esterne. Sarri ha spiegato: «Se non potremo migliorarci attraverso il mercato, allora lo faremo con l’allenamento». Una vera e propria dichiarazione di guerra alla rassegnazione e al vittimismo, una chiamata collettiva alla responsabilità per ogni singolo giocatore.