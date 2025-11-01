Sarri non esente da colpe? Sentite cosa ha detto quel grande opinionista sull'allenatore della Lazio - Lazio News 24

Bonanni critico su Sarri: «La Lazio deve fare di più, basta alibi»

Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, soffermandosi sulla prestazione della Lazio e sulle parole di Maurizio Sarri dopo la deludente gara contro il Pisa. L’ex centrocampista biancoceleste non ha risparmiato critiche al tecnico toscano, invitandolo a cambiare approccio e mentalità.

«Quella contro il Pisa era una partita da vincere – ha dichiarato Bonanni – soprattutto per dare continuità a quanto di buono si era visto con la Juventus. Invece la Lazio ha offerto una prestazione sottotono, senza ritmo né idee. Il lato positivo è non aver subito gol, ma da una squadra con questa qualità mi aspetto molto di più. Anche con alcune assenze, i biancocelesti avevano tutte le possibilità per portare a casa i tre punti».

Secondo Bonanni, il problema principale della squadra non è tanto tecnico quanto mentale. «Ora l’obiettivo deve essere quello di battere il Cagliari e ritrovare fiducia. La Lazio deve smettere di aggrapparsi alle scuse e tornare a essere protagonista. Ha giocatori forti e un allenatore esperto come Sarri, ma serve più concretezza e meno parole».

L’ex giocatore si è poi soffermato proprio su Maurizio Sarri, criticando il modo in cui il tecnico comunica e gestisce le difficoltà. «Mi innervosisce sentirlo parlare, perché non dice mai nulla di veramente costruttivo. Continua a insistere sul suo “calcio ideale”, come se fosse ancora all’inizio del progetto. Ma sono passati anni: ormai la squadra dovrebbe conoscere a memoria i suoi meccanismi. Invece sento sempre discorsi sugli assenti, mai sugli uomini che sono a disposizione».

Bonanni ha invitato l’allenatore della Lazio a guardare avanti e a dare fiducia al gruppo. «Non si può pensare solo al passato o alle mancanze. Il vero salto di qualità passa da un cambio di mentalità. Sarri deve tornare a essere il leader di spogliatoio che trasmette convinzione, non un allenatore che si lamenta. La squadra ha bisogno di energia positiva».

Infine, un messaggio ai tifosi: «La Lazio ha tutto per risalire la classifica, ma serve compattezza. Con il calendario che arriva, ogni punto sarà fondamentale. Se Sarri ritroverà la sua identità di gioco e riuscirà a motivare il gruppo, la squadra tornerà presto a esprimersi ai livelli che i tifosi si aspettano».

