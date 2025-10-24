 Sarri Lazio, il clima è sempre più elettrico: i rapporti si confermano molto tesi e una rottura non è da escludere. Sarà decisiva una cosa
3 ore ago

Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri Lazio, aria di tensione a Formello: il futuro si gioca tra campo e mercato. I prossimi mesi si preannunciano fondamentali.

C’è un clima elettrico a Formello e il tema centrale resta sempre lo stesso: Sarri e la Lazio. Dietro l’apparente serenità, i rapporti tra Maurizio Sarri, Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono tutt’altro che distesi. Ufficialmente non c’è stato alcun incontro chiarificatore, ma le frizioni interne sono ormai evidenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la distanza tra l’allenatore e la dirigenza biancoceleste è reale, anche se mascherata da cordialità di facciata.

Il rinnovo di contratto firmato lo scorso luglio, che ha sostituito il precedente biennale, si è trasformato in una sorta di patto di convivenza più che in un segno di fiducia reciproca. Un accordo riparatorio, nato per correggere un torto subito dal tecnico, ma che oggi rischia di diventare un simbolo della precarietà del rapporto tra Sarri e la Lazio. Fino a quando non ci sarà un confronto diretto, è probabile che continueranno le schermaglie dialettiche e i messaggi indiretti.

Sul campo, solo i risultati potranno calmare le acque. Una vittoria contro la Juventus potrebbe ridare ossigeno all’ambiente e restituire serenità al gruppo. Tuttavia, le vere risposte arriveranno dal mercato di gennaio. Sarri Lazio, infatti, è un binomio che si misura anche sulla condivisione delle scelte tecniche e sugli investimenti futuri. L’allenatore toscano chiede più potere decisionale, maggiore ascolto e la possibilità di intervenire in modo mirato per rinforzare la rosa. Il suo sogno resta Lorenzo Insigne, giocatore con cui ha condiviso i migliori anni a Napoli e che rappresenta alla perfezione la sua idea di calcio.

Gennaio sarà un momento cruciale: se le richieste di Sarri verranno ascoltate, il rapporto potrà consolidarsi; in caso contrario, il rischio di una rottura definitiva aumenterà. Lotito, dal canto suo, non vuole rinunciare al tecnico che ha riportato entusiasmo e identità alla squadra. Eppure, il feeling tra Sarri e la Lazio sembra vivere una continua altalena tra fiducia e diffidenza.

Entro metà dicembre si capirà che tipo di mercato potrà fare la società. Da quella risposta dipenderà il futuro dell’allenatore e la direzione del progetto tecnico. Una cosa è certa: la storia tra Sarri e la Lazio è ancora tutta da scrivere, ma ogni scelta dei prossimi mesi ne determinerà il finale. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

