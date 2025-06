Sarri Lazio, Oddi sul ritorno in biancoceleste: «La scelta di tornare è un grande segnale per il futuro»

Condividi via email

Sarri Lazio: Giacomo Oddi dice la sua sul ritorno del tecnico a Roma. Per lui è un buon segnale per i tifosi

Ora è ufficiale, Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della Lazio. L’ex Juventus ha scelto di prendere il posto lasciato vacante in seguito all’addio di Baroni. L’ex difensore Giacomo Oddi ha commentato la vicenda in questo modo, ai microfoni dell’AdnKronos:

RITORNO- «Siamo andati a cercarlo e c’è un’idea. Come allenatore non gli si può dire niente, conosce l’ambiente e questa è una cosa importante per un tecnico. Se ha accettato di tornare a Roma vuol dire che crede fermamente nel progetto».