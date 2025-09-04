Sarri cuore Lazio: il legame può rinforzarsi ancora con un record incredibile. I dettagli

Sarri cuore Lazio: il legame può rinforzarsi ancora con un record incredibile. Il Comandante a un passo dal suo primato personale di panchine con un singolo club

In un’annata iniziata sotto auspici tutt’altro che positivi, la Lazio si affida al suo leader carismatico, quel “Comandante” tornato al timone per guidare la nave in acque agitate: Maurizio Sarri. Rientrato sulla panchina biancoceleste a quasi un anno e mezzo dalle sue dimissioni, il tecnico toscano ha ereditato una situazione complessa: una squadra ferita dalla mancata qualificazione alle coppe europee e un’estate surreale, paralizzata dal blocco del mercato imposto al club.

Questa impossibilità di operare per rinforzare la rosa ha costretto Sarri a fare di necessità virtù, mettendo da parte ogni alibi e puntando sulla sua più grande forza: la capacità di plasmare e far crescere il materiale umano a disposizione. Un compito arduo, che lo ha visto partire con un oggettivo svantaggio rispetto alla concorrenza. La falsa partenza di Como sembrava confermare i timori di una stagione di sofferenza, ma la risposta del gruppo non si è fatta attendere. L’elettrizzante 4-0 casalingo contro il Verona ha spazzato via i dubbi, riportando all’Olimpico una vittoria che mancava da ben sette mesi e dimostrando che il “sarrismo” è ancora un marchio di fabbrica efficace.

Il popolo laziale, pur in un clima di forte contestazione verso la dirigenza, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al tecnico. L’affetto e la stima per Sarri rappresentano un’oasi di unità in un ambiente diviso, un legame viscerale che si appresta a essere celebrato da un traguardo storico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri è a sole dieci partite da un primato personale significativo.

Con 139 panchine in biancoceleste, il tecnico si avvicina a grandi passi alle 148 gare dirette ai tempi del Napoli, il suo attuale record di presenze con un singolo club. La data da cerchiare in rosso per l’aggancio è il 9 novembre, quando la Lazio affronterà l’Inter a San Siro. Il sorpasso, invece, è previsto per il weekend del 23 novembre, nella sfida contro il Lecce. Quel giorno non si celebrerà solo un record statistico, ma si rafforzerà ulteriormente una “storia d’amore” tra un allenatore e il suo club, destinata a rimanere impressa nella storia della Lazio.