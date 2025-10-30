Sarri Lazio, si riparte dalla difesa: solidità e clean sheet la chiave per risalire la classifica. Solo 7 gol subiti in otto giornate dai biancocelesti. L’analisi

Sarri Lazio, solo sette gol subiti in otto gare: con Sarri la retroguardia è il punto di forza. Ora l’obiettivo è il terzo clean sheet consecutivo

In un avvio di stagione complicato, tra assenze e un attacco che fatica a trovare continuità, Maurizio Sarri ha scelto di affidarsi alla sua risorsa più stabile: la difesa. Il reparto arretrato della Lazio è diventato il vero punto di riferimento della squadra, capace di garantire solidità e compattezza anche nei momenti più delicati.

Nelle prime otto giornate di Serie A 2025/2026, la formazione biancoceleste ha incassato appena sette gol, segnale evidente di un equilibrio ritrovato nella fase difensiva. Come riportato da Il Messaggero, i dieci punti finora conquistati dalla Lazio sono arrivati in gran parte grazie a quattro partite concluse senza subire reti: un dato significativo, che nella gestione Lotito era stato registrato solo in altre due occasioni — con Delio Rossi e con lo stesso Sarri nella stagione 2022/2023.

La difesa, il vero marchio di fabbrica del Comandante

Il dato non è casuale: racconta di una squadra che ha ritrovato la propria identità attraverso la tenuta difensiva. L’allenatore toscano ha costruito la sua Lazio partendo da un’organizzazione ferrea e da un reparto arretrato che ha saputo adattarsi nonostante le diverse assenze sulle fasce. Mario Gila e Alessio Romagnoli formano una coppia centrale affidabile, mentre sulle corsie laterali Marusic, Lazzari e Pellegrini si sono alternati garantendo equilibrio e copertura.

Obiettivo Pisa: terzo clean sheet consecutivo

Contro il Pisa, i biancocelesti inseguono il terzo clean sheet consecutivo, un traguardo che manca da due anni e che sarebbe un segnale importante della crescita del gruppo. Per ottenere i tre punti, Sarri continuerà a puntare su equilibrio, organizzazione e compattezza, gli elementi che stanno permettendo alla Lazio di risalire la classifica e ritrovare fiducia.

In un momento in cui l’attacco non brilla, la difesa resta la certezza più grande del Comandante: il punto di partenza per costruire la rinascita biancoceleste.

