Sarri Lazio, Orsi risponde al tecnico dopo l’intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco cosa ha detto

Sarri Lazio, dopo l’intervista rilasciata ieri a la Gazzetta, l’ex portiere biancoceleste Orsi ha commentato le parole dell’ex tecnico

Fernando Orsi, ospite di Radio Radio, ha commentato l’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport dove, tra i temi trattati ha parlato anche delle dimissioni dalla Lazio. Di seguito la risposta dell’ex portiere biancoceleste.

PAROLE – «Sarri? Lo dice lui stesso: è un allenatore complicato. Le sue idee di gioco hanno bisogno di tempo per attecchire su una quadra. Io sono dell’idea che gli allenatori integralisti come lui a volte si rovinano la carriera pur di imporre il proprio calcio. Sarri è un grande allenatore e sono convinto che farebbe bene anche subentrando, ma non so cosa ne pensi lui. Io non la vedo una cosa così semplice, penso al Milan, ad esempio, credete che riuscirebbe a imporre un 4-3-3 su una squadra che attualmente gioca con un altro modulo ed è abituata a quelle dinamiche?»