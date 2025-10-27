Sarri Lazio, nuovo vertice previsto a breve tra società e tecnico biancoceleste! Ecco quali saranno gli argomenti di discussione

La Lazio rialza la testa e si concede un sorriso con una vittoria che, oltre ai tre punti, porta ossigeno e un pizzico di ottimismo in più. Nonostante le numerose assenze e le difficoltà, i biancocelesti hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, e questo non può che far ben sperare per il futuro. Se la squadra è in grado di giocare partite del genere, vuol dire che ha le potenzialità per dire la sua in campionato, soprattutto se la società sosterrà la causa con interventi mirati sul mercato.

Nonostante l’emergere di Matteo Cancellieri e Toma Basic, che negli ultimi mesi erano stati relegati in secondo piano, è chiaro che i singoli exploit non possono mascherare la necessità di un intervento più strutturato sul mercato. Per Sarri, infatti, il rinforzo della rosa è fondamentale per costruire una squadra più in linea con il suo gioco e con le sue idee.

Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato invernale, il tema si fa sempre più caldo. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il doppio confronto con Fabiani e Lotito, è previsto un nuovo vertice nelle prossime settimane per programmare le mosse di gennaio. Un incontro che potrebbe avvenire già durante la pausa di novembre, se non prima, per definire gli obiettivi e gli interventi necessari per rinforzare una squadra che, se supportata adeguatamente, potrebbe puntare più in alto nella seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora