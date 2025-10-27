 Sarri Lazio, nuovo vertice previsto a breve! Questi i temi
Connect with us

News

Sarri Lazio, nuovo vertice previsto a breve tra società e tecnico biancoceleste! Ecco quali saranno gli argomenti di discussione

News

Lazio, cosa bisogna fare per avere più continuità. Ecco una soluzione

News

Esonero Tudor, il tecnico ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus: tra i suoi possibili sostituti spunta anche il nome di un ex Lazio! Ecco chi è

News

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri studia l'undici per il turno infrasettimanale. Le probabili formazioni per il match

News

Lazio Juve, Mattei avverte: «Isaksen li ha fatti impazzire! Si può cambiare la stagione se arrivano questi risultati. I bianconeri dovevano finire in 9...»

News

Sarri Lazio, nuovo vertice previsto a breve tra società e tecnico biancoceleste! Ecco quali saranno gli argomenti di discussione

Lazio news 24

Published

5 ore ago

on

By

Lotito Sarri
Screenshot

Sarri Lazio, nuovo vertice previsto a breve tra società e tecnico biancoceleste! Ecco quali saranno gli argomenti di discussione

La Lazio rialza la testa e si concede un sorriso con una vittoria che, oltre ai tre punti, porta ossigeno e un pizzico di ottimismo in più. Nonostante le numerose assenze e le difficoltà, i biancocelesti hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, e questo non può che far ben sperare per il futuro. Se la squadra è in grado di giocare partite del genere, vuol dire che ha le potenzialità per dire la sua in campionato, soprattutto se la società sosterrà la causa con interventi mirati sul mercato.

Nonostante l’emergere di Matteo Cancellieri e Toma Basic, che negli ultimi mesi erano stati relegati in secondo piano, è chiaro che i singoli exploit non possono mascherare la necessità di un intervento più strutturato sul mercato. Per Sarri, infatti, il rinforzo della rosa è fondamentale per costruire una squadra più in linea con il suo gioco e con le sue idee.

Con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato invernale, il tema si fa sempre più caldo. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il doppio confronto con Fabiani e Lotito, è previsto un nuovo vertice nelle prossime settimane per programmare le mosse di gennaio. Un incontro che potrebbe avvenire già durante la pausa di novembre, se non prima, per definire gli obiettivi e gli interventi necessari per rinforzare una squadra che, se supportata adeguatamente, potrebbe puntare più in alto nella seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.